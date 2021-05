Vanaf 14.30 uur wordt er zondag op het Stadhuisplein in Eindhoven gedemonstreerd voor de mensenrechten van de Palestijnen. Er wordt onder meer gepleit voor het veroordelen van het geweld van Israël. De demonstratie duurt tot ongeveer 17.00 uur en er worden ongeveer 300 personen verwacht.

De bijeenkomst in Eindhoven is een burgerinitiatief vanuit moeders en wordt georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder het Nederlands Palestina Komitee (NPK).

Volgens een woordvoerder van de gemeente Eindhoven worden er ongeveer driehonderd demonstranten verwacht en is er toestemming verleend voor het gebruik van spandoeken en vlaggen.

De conflicten die sinds maandag tussen Israël en de Palestijnen plaatsvinden, lopen op. Al dagenlang worden bombardementen door beide partijen uitgevoerd. Inmiddels zijn er al meer dan honderd doden gevallen, voornamelijk aan Palestijnse kant. Verdere escalatie in het gebied dreigt.

De organisatie spreekt van een vreedzame actie en roept deelnemers op om de coronamaatregelen in acht te nemen. Met de gemeente is afgesproken dat demonstranten op het Stadhuisplein 2 meter van elkaar af zullen staan. Er worden kruisjes op het plein gezet die aangeven waar de deelnemers mogen staan.

Vrijdag werd er al gedemonstreerd in Utrecht, zaterdag kwamen mensen voor hetzelfde doel bij elkaar in Den Haag en Maastricht. Zondag zijn er, behalve in Eindhoven, ook pro-Palestijnse demonstraties op de Dam in Amsterdam en op de Grote Markt in Groningen.