Een scooterrijder is zondag gewond geraakt bij een ongeluk met een groep wielrenners aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De scooterrijder is ten val gekomen en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek niet nodig te zijn.