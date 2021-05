Het aantal horecavestigingen in Eindhoven is ten opzichte van 2019 gestegen ondanks de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Datlinq. In Eindhoven waren in december 2020 812 horecazaken gevestigd. Dat zijn er 21 meer dan een jaar eerder. In 2019 waren het er 791.

In het onderzoek werden cateraars, hotels en hostels niet meegenomen.

Eind december 2020 waren er in Nederland ongeveer 43.000 restaurants, cafés, lunchrooms en andere horecazaken. Een jaar eerder waren dit er nog 42.700. Volgens Datlinq komt deze groei vooral door nieuwe afhaal- en bezorgrestaurants.