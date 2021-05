Een bewoner van woon-zorgcentrum Vitalis Theresia is donderdag ernstig gewond geraakt bij een brand in zijn appartement aan de Bredabaan in Eindhoven. De man had te veel rook ingeademd en werd in kritieke toestand naar buiten gebracht.

De brandweer kwam ter plaatse om de brand in het appartement van de man te blussen. Het tijdstip waarop de brand uitbrak, is niet bekend.

De man is niet naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend of reanimatie nodig was, maar de man droeg een verklaring bij zich waarop staat dat hij niet meer gereanimeerd wil worden in geval van nood. Hij is daarom opgevangen door het woon-zorgcentrum.

De familie van de man is op de hoogte gesteld.