Het is donderdagmiddag erg druk in de binnenstad van Eindhoven. De gemeente roept op niet meer naar de binnenstad te komen als het niet nodig is.

Ook roept de gemeente in een bericht op twitter iedereen op zich te houden aan de 1,5 meter afstand.

Het is vooral druk op de Demer, zo laat de druktemeter van de gemeente zien. Op de Markt en het 18 septemberplein neemt de drukte alweer wat af.