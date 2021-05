In de provincie Noord-Brabant is het aantal meldingen van geluidsoverlast in het afgelopen jaar flink gestegen. De meeste meldingen kwamen uit Eindhoven. Sinds de corona-uitbraak zijn er in het hele land meer klachten over geluidsoverlast.

Landelijk gezien kreeg de politie tussen maart vorig jaar en februari dit jaar 186.958 meldingen binnen. Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder nog 120.091, zo blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van politiecijfers.

De provincie Noord-Brabant staat derde in die lijst, achter Zuid-Holland en Noord-Holland. In Brabant werden er in het afgelopen jaar 24.405 meldingen van geluidsoverlast gedaan. Dat waren er in het jaar daarvoor nog 16.049.

In Noord-Brabant springen Eindhoven, Den Bosch, Helmond en Tilburg er bovenuit met respectievelijk 147, 145, 144 en 136 meldingen per tienduizend inwoners. In West-Brabant komen relatief gezien de meeste klachten uit Breda, Roosendaal, Oosterhout en Geertruidenberg.