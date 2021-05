Een wielrenner is dinsdag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising tussen de Rivierstraat en de Gestelsestraat in Eindhoven. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond rond 13.45 uur plaats. De automobilist reed op de Gestelsestraat en zag vermoedelijk de fietser van links op de kruising over het hoofd. Hoe ernstig de verwondingen van de wielrenner zijn, is nog niet bekend.

De auto hield een kapotte voorruit over aan de botsing.