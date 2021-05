Een man is maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij bij de ALDI aan de Aalsterweg in Eindhoven. Het slachtoffer werd in zijn hals gestoken met een mes.

De steekpartij vond plaats nadat twee mannen ruzie kregen bij de kassa in de supermarkt. Daarop werd een betrokkene in zijn hals gestoken. Het slachtoffer is in een ambulance behandeld en hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis.

De politie heeft de vermoedelijke dader aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.