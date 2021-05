Een man is in de nacht van zaterdag op zondag na een politieachtervolging met zijn auto tegen een boom gebotst op de Meerenakkerweg in Eindhoven. Hij raakte daarbij zwaargewond.

De bestuurder van de auto ging ervandoor toen agenten hem wilde controleren. In zijn vlucht raakte hij een boom en kwam de auto tientallen meters verderop tot stilstand.

De man raakte ernstig gewond en zijn auto is zwaar beschadigd. Zo werd het complete motorblok uit de wagen geslingerd en is de voorruit aan diggelen gegaan.

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt de zaak.