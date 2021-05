Een vrouw is vrijdagochtend gewond geraakt bij een auto-ongeluk op de Sint Bonifaciuslaan in Eindhoven. De automobiliste reed door (nog) onbekende reden met haar auto tegen geparkeerde wagens in de straat, waarna haar auto over de kop sloeg.

De auto kwam uiteindelijk weer op de wielen tot stilstand. De vrouw is met onbekende verwondingen door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Twee auto's waren zodanig toegetakeld dat ze worden weggesleept. De Sint Bonifaciuslaan was korte tijd afgesloten voor verkeer.