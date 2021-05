Een man is donderdagavond op de Van Kanstraat in Eindhoven bedreigd met een mes en een vuurwapen en van zijn geld beroofd. Het slachtoffer had een afspraak gemaakt via Marktplaats.

De beroving gebeurde iets voor 22.00 uur. Op sociale media heeft de politie een getuigenoproep geplaatst. De daders zijn gevlucht in een witte Citroën C1. Het gaat om twee getinte mannen in donkere kleding.