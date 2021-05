De nieuwe parkeergarage aan de Aalsterweg in Eindhoven blijft voorlopig dicht. De parkeergarage is vorig jaar opgeleverd, maar houdt de deuren gesloten vanwege het grote aantal coronabesmettingen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Eindhoven is de afgelopen maanden besloten om de parkeergarage nog even gesloten te houden vanwege het nog altijd grote aantal coronabesmettingen. "We willen als gemeente de toestroom naar de binnenstad niet actief bevorderen en reisbewegingen nog steeds zoveel mogelijk beperken", laat de woordvoerder weten. "We wachten besluitvorming van het kabinet over vervolgstappen rondom versoepelingen af en bekijken vervolgens of we de P+R openen."

Medewerkers van de ambulancepost van GGD Brabant-Zuidoost, dat naast de parkeergarage ligt, kunnen hun auto al wel parkeren in de garage. Voor hen zijn 22 plekken beschikbaar. Daarom brandt het bord 'VRIJ' boven de toegangspoort.

VVD-wethouder Monique List-de Roos (Mobiliteit) zei vorig jaar tegen Eindhovens Dagblad dat de nieuwe P+R Genneper Parken met zo'n zeshonderd parkeerplekken dit jaar in januari of februari geopend zou worden. Dat was al een uitgestelde datum, na de eerder geplande opening in november.

De P+R is gebouwd om de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de binnenstad te verbeteren. Bezoekers van Eindhoven kunnen straks voor 4 euro de hele dag parkeren aan de rand van de stad. Een rit met de HOV-bus naar het centrum kost 50 cent.