De politie in Helmond heeft woensdagochtend tijdens de arrestatie van drie verdachten een waarschuwingsschot gelost. Het drietal zou in de nacht van dinsdag op woensdag een bewoner aan de Eikenwal hebben overvallen.

Hoe de verdachten de woning precies zijn binnengetreden, is nog onduidelijk. De bewoner werd bedreigd door het drietal en moest zijn autosleutels afstaan.

De auto van het slachtoffer, die door de overvallers werd meegenomen, werd kort na de overval aangetroffen in het Eindhovens Kanaal, dat gelegen is in het verlengde van de oprit van het huis.

Volgens de politie zaten de overvallers niet meer in de auto en zijn de verdachten op de vlucht geslagen. De drie verdachten, twee mannen van 19 en 21 jaar en een vrouw van 23 jaar, werden rond 6.30 uur aangehouden op de Heeklaan in Mierlo-Hout, dezelfde wijk als waar de overval plaatsvond.

Een van de verdachten werd na de aanhouding gecontroleerd door ambulancepersoneel. Het is nog niet bekend waarom dat was. Het drietal zit inmiddels ingesloten in het bureau. De politie vermoedt dat ze mogelijk onder invloed waren.