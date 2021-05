FNV heeft opnieuw opgeroepen tot een staking bij metaalbedrijven in de regio Eindhoven. De vakbond verzoekt de medewerkers komende donderdag en vrijdag niet te werken.

De bonden hebben net een driedaagse staking bij DAF Trucks achter de rug. Volgens FNV hadden negenhonderd medewerkers zich daarvoor ingeschreven.

"De stakingsbereidheid in de regio stijgt", zegt FNV-bestuurder Peter Reniers. "Leden van andere bedrijven hebben ons er op aangesproken dat ze niet samen met de DAF-medewerkers konden staken. Daar laten we uiteraard geen gras over groeien."

Reniers verwacht dat medewerkers van bedrijven als ASML, VDL, Thermo Fisher, Prysmian, Nedschroef en Neways zullen meedoen.

De acties zijn onderdeel van estafettestakingen door het hele land. Aanleiding is het vastlopen van de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de metalektrosector.