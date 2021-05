Ook dit jaar is er vanwege de coronapandemie geen publiek bij de dodenherdenkingen en zijn er geen feestjes op Bevrijdingsdag. Zo ziet het programma op dinsdag 4 mei in Eindhoven eruit.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei vieren we dat Nederland in 1945 is bevrijd.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept het land op om hier ook dit jaar vooral vanuit huis bij stil te staan. Dit kan door op 4 mei de vlag halfstok te laten hangen (van zonsopgang tot zonsondergang) en twee minuten stil te zijn om 20.00 uur.

Normaal gesproken komen Eindhovenaren samen in de stad om oorlogsslachtoffers te herdenken. Maar vanwege het coronavirus krijgt de herdenking ook in 2021 een andere invulling.

In plaats daarvan organiseert de gemeente een kleine besloten bijeenkomst op begraafplaats De Oude Toren. Daar wordt een video-opname van gemaakt. Studio040 zendt dinsdag kort voor 20.00 uur een compilatie van de beelden van deze herdenking uit.

De herdenking bestaat uit drie delen. Eerst zijn opnames van het ooggetuigenverslag van Stichting In mijn Buurt te zien. Vervolgens zal burgemeester John Jorritsma een toespraak houden. Namens de inwoners van Eindhoven zullen hij en zijn vrouw een krans leggen.

Daarna volgen kransleggingen door vertegenwoordigers van de Landmacht, de Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee (namens de krijgsmacht), een afvaardiging van het bestuur van Stichting 18 September en 28 maatschappelijke organisaties.

Voorafgaand aan de ceremonie staat de burgemeester stil bij het recente overlijden van Raymond van de Wouw, oud-voorzitter van Stichting 18 September. Hij overleed op 24 april op 57-jarige leeftijd.