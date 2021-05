De gemeente Eindhoven heeft zaterdagmiddag opgeroepen om vanwege de drukte niet meer naar de binnenstad te komen als dat niet nodig is. Voor winkels staan enorme rijen die reiken tot meerdere straten en de terrassen zitten helemaal vol.

Met name de Primark in de binnenstad kan rekenen op veel klanten. De wachtrij loopt door tot voorbij het casino aan de Nieuwstraat. Die lengte is deels te verklaren door de afstand die wachtenden van elkaar houden. Iedereen draagt wel een mondkapje.

Volgens een coördinator van het serviceteam, dat de boel in goede banen probeert te leiden, zijn er zo'n zesduizend mensen in de binnenstad. Het is druk, maar volgens de coördinator niet te druk. De stewards verwachten dat de piek inmiddels is geweest.