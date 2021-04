Het Eindhovense 50PLUS-raadslid Theo Hoppenbrouwers is overleden. Dat laat burgemeester John Jorritsma vrijdagavond weten op Twitter. Hij werd 59 jaar.

Hoppenbrouwers zat een jaar in de raad. Hij volgde in 2020 Wilma Richter op, die haar zetel opgaf nadat zij door de partij uit de fractie was gezet. Daarvoor was hij, sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, commissielid.

Tot 2017 was hij eigenaar van Hoppenbrouwers Tekenen & Schilderen, een begrip aan Willemstraat.