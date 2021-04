Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand in de Zeelsterstraat in Eindhoven.

De autobrand ontstond rond 23.40 uur. De politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van de brand. Ook vroeg ze omwonenden die iets verdachts hebben gezien het alarmnummer te bellen.

De auto is volledig verwoest door de brand.