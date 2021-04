Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de Beemdstraat in Eindhoven. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De auto reed van de Limburglaan richting de Beemdstraat, de scooterrijder reed op de Beemdstraat rechtdoor.

Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk. De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is nog niets bekend.