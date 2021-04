De politie heeft dinsdagavond drie mensen aangehouden op het Ketelhuisplein in Eindhoven. Het drietal werd opgepakt omdat ze niet luisterden naar een vordering vanwege de drukte.

De politie riep op niet meer naar het plein op Strijp-S te komen en ging over tot het weren en wegsturen van bezoekers. Volgens een woordvoerder van de politie werd het zo druk dat niet meer aan de coronaregels voldaan kon worden.

Volgens de gemeente Eindhoven was het ook te druk in de parken, met name bij de Karpendonkse Plas, het Henri Dunantpark, het Ton Smitspark, het Philips de Jonghpark, het Anne Frankplantsoen (foto) en het Lex en Edo Hornemannplantsoen.