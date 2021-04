Bij DAF Trucks in Eindhoven is een staking voor 72 uur uitgeroepen. Vakbonden FNV en CNV roepen medewerkers op het werk vanaf woensdag 28 april voor drie etmalen stil te leggen.

Het is de eerste staking voor 72 uur in het kader van de gestrande onderhandelingen over een nieuwe cao voor bedrijven in de metalektro.

"De estafettestakingen gaan volgende week alweer de vijftiende week in, maar er moet dus nu een tandje erbij," stellen bestuurders Hans Wijers van FNV Metaal en Robert Wonnink van CNV Vakmensen.

Het wordt de vierde staking bij DAF. De estafettestakingen begonnen in januari in Eindhoven met een 48 uursactie bij ASML en DAF. Eind februari en eind maart legden medewerkers van de Eindhovense truckfabrikant ook voor 48 uur het werk neer.

Onder de cao vallen in Nederland 160.000 mensen.