In Eindhoven hebben dit jaar zestien mensen een koninklijke onderscheiding gekregen. Het gaat om mensen die vanwege een indrukwekkende lijst activiteiten voor de gemeenschap in het zonnetje worden gezet.

Twee Eindhovenaren mogen zich vanaf maandag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen: Michel Besnard en Harry van Veldhoven. Besnard was bijna twintig jaar betrokken bij de stichting 18 September in Eindhoven waar hij onder meer jarenlang de voorzittershamer hanteerde.

Van Veldhoven, uitvoerend musicus (hobo), dirigent en artistiek leider, leidde van 1973 tot 2002 diverse harmonieën en fanfares. Hij bouwde er het artistieke niveau uit, hielp bij meerjarenplannen, stelde het repertoire samen en coördineerde activiteiten.

De andere veertien Eindhovenaren werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Wilna van der Aalst, Truus Cobben, Gerard van Eijndhoven, Harrie Goossens, Annemie Hörnemann, Thea van den Hurk, Trees Kok, Walther van Maren, Arie Nieuwenhuizen, Kitty Nieuwenhuizen, Leo Paulussen, Hans Rooijackers, Els Slaats en Wil Verhulst.