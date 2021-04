De gemeente Eindhoven lanceert woensdag een online druktemeter om inzichtelijk te maken hoe druk het in de binnenstad is. Op die dag gaan de winkels en terrassen onder voorwaarden open.

De site werkt met vier kleuren, van groen naar rood. Is de straat rood gekleurd, dan is het advies om het gebied te mijden.

De druktemeter wordt gevoed met gps-data van smartphones van bezoekers aan de binnenstad. Volgens de wethouder gaat het om anonieme informatie. De informatie wordt elk kwartier ververst. De weergegeven drukte wordt gemeten over een periode van een half uur.

Verantwoordelijk wethouder Monique List ziet het nieuwe instrument als een extra preventiemiddel tijdens de coronacrisis. "Vorige zomer en ook in het najaar zijn er momenten geweest dat het in de binnenstad te druk was", aldus List. "Niet zozeer in de winkels, maar in de winkelstraten. Afstand houden was soms niet mogelijk. Dat willen we nu voorkomen."

Eindhoven is niet de eerste gemeente in Nederland met zo'n druktemeter. Ook Amsterdam en Rotterdam werken al met eenzelfde soort systeem.