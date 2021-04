Stadsoase De Zomertuin op het Campinaterrein in Eindhoven opent binnenkort weer de deuren. Alles wordt coronaproof op 1,5 meter afstand ingericht met plek voor maximaal vijfhonderd gasten.

Organisatoren One of the Guys, PHOOD Kitchen en BPD zijn klaar om te openen wanneer de coronamaatregelen het toelaten. De horecagelegenheid krijgt onder meer een nieuw terras. Voor kinderen is er een speciale mini-oase.

Ook dit jaar wordt streetfood geserveerd met cocktails, speciaalbieren en meer. Daarnaast worden er onder meer comedy nights en themadagen georganiseerd en treden er verschillende bands en singersongwriters op.

Zodra de maatregelen het toestaan, zal de Stadsoase van woensdag- tot zondagavond geopend zijn. Op donderdag, zaterdagmiddag en zondag is De Zomertuin vrij toegankelijk voor iedereen: er is geen reservering nodig.

De Zomertuin is ook dit jaar volledig zittend; het is bijvoorbeeld niet toegestaan om te dansen of op en neer te lopen. Met een QR-code laat je eten en drinken aan tafel serveren, betalen kan alleen via iDEAL. Zodra er meer duidelijkheid is over de opening, wordt het programma bekendgemaakt.