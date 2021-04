Een zeventienjarige jongen uit Waalre is donderdagochtend veroordeeld tot een werkstaf van 150 uur, waarvan 50 voorwaardelijk, voor zijn deelname aan de avondklokrellen in Eindhoven. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank.

De jongen gooide stenen in de richting van agenten en politievoertuigen en hielp met het omverduwen van een auto van ProRail, die later in brand gestoken werd.

Naast een werkstraf moet de jongen een schadevergoeding van 2.000 euro aan ProRail betalen, zo bepaalde de kinderrechter.