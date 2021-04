Tienduizend Eindhovenaren ontvangen deze week van burgemeester John Jorritsma een uitnodiging om mee te doen aan een zogeheten burgertop over welvaart in de stad. De inwoners worden uitgenodigd om volgende week naar een van vijftien locaties te komen om mee te praten.

De tienduizend geselecteerde Eindhovenaren vormen een afspiegeling van alle inwoners uit de hele stad. Maar ook inwoners die geen brief krijgen, kunnen meepraten. Ook zij zijn op 28, 29 en 30 april welkom op de vijftien plekken in de stad.

Belangstellenden kunnen zich bijvoorbeeld melden op de Woenselse Markt, bij de winkelcentra Woensel en Orion, bij de Milieustraat in Acht, op de Technische Universiteit, op het sportpark in Eindhoven-Noord en in Meerhoven.

In de Eindhovense politiek klinkt al enkele jaren de vraag of iedereen in de stad wel voldoende meeprofiteert van de bloei van de economie. De vrees bestaat voor een groeiende kloof tussen de mensen die volop profiteren van de economische groei en aan de andere kant een groep mensen die daar niet of onvoldoende de vruchten van plukt.

Resultaten worden in oktober gepresenteerd

De gesprekken moeten een eerste antwoord geven op de vraag hoe het gaat met Eindhoven en de Eindhovenaren. Procesbegeleider Antoine Wintels hoopt dat op 22 mei een paar honderd Eindhovenaren verder willen meediscussiëren tijdens een hybride talkshow.

Na de talkshow gaan vijf groepen inwoners aan de slag met uitgekozen thema's. Rond de Dutch Design Week in oktober worden de resultaten gepresenteerd tijdens een zogenoemde burgerraad.