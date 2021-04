Op de oprit tussen twee woningen in de Europalaan zijn in de nacht van dinsdag op woensdag een camper en auto uitgebrand. De brandende camper veroorzaakte een vuurzee voor de woning. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Na een harde knal - vermoedelijk door het klappen van een band - werd de brand opgemerkt. Op dat moment sloegen de vlammen al metershoog de lucht in. Hierdoor konden de bewoners van het huis waar de camper voor stond niet meer via de voordeur naar buiten.

De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar de schade is enorm. Van de camper die vol met kleding en andere spullen lag, is niets meer over. Ook de auto brandde volledig uit.

De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar de woningen. De politie kijkt nu of de oorzaak van de brand kan worden achterhaald.