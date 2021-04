Een 22-jarige man uit Eindhoven is na bijna drie jaar aangehouden voor het dumpen van tientallen vaten drugsafval. Dat deed hij in 2018 tussen de dorpjes IJhorst en De Wijk in Drenthe. Vier agenten die ter plaatse kwamen, moesten destijds met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis.

De aanhouding vond dinsdag plaats in Eindhoven, zo meldt de politie. Die kwam tot de arrestatie na onderzoek van het Team Milieu van de recherche in Noord-Nederland, onder leiding van het Functioneel Parket. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Volgens de politie zaten er gevaarlijke stoffen in de vaten, die werden aangetroffen bij een bestelbusje aan de Gemeenteweg in Drenthe. Bij een agent die te dichtbij kwam, begonnen de schoenzolen te roken.

"Bij het aantreffen van de vaten was witte damp te zien. Die werd aangezien voor brandrook. Vier agenten zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen heeft een nacht in het ziekenhuis moeten verblijven", aldus de politie.

Het incident had destijds behoorlijk wat impact op de politie in Drenthe. Johan Ekkel, teamchef van de Politie IJsselland Noord, zei destijds: "Dumpingen zijn er wel vaker, deze gevolgen duidelijk minder vaak. We hadden hier veel zorgen over, maar het belangrijkste is dat de agenten weer gezond zijn. Als teamchef schrik ik hiervan."