Een persoon is zaterdagmiddag beroofd in het centrum van Eindhoven. Dit gebeurde rond 12.00 uur op het 18 Septemberplein. De verdachte gebruikte hiervoor een vuurwapen dat achteraf nep bleek te zijn.

De verdachte is nog niet aangehouden en daarom is er een getuigenoproep geplaatst. In het bijzonder wordt er naar één persoon gezocht.

Het is niet duidelijk of de verdachte iets heeft buitgemaakt.