Boven op de Schellensfabriek aan de Vestdijk in Eindhoven worden 330 woningen gebouwd. Op het oude fabriekspand komt een gebouw dat bestaat uit twee blokken met een verbindingsbrug.

De oude fabriek aan de Vestdijk en de huidige Stadsbrouwerij aan de Dommel blijven behouden. Op de begane grond komt een Stadshal met allerlei activiteiten. De gemeentelijke hoogbouwregels staan 105 meter toe, maar de nieuwbouw wordt 70 meter hoog.

"We hebben hier gekozen voor kwaliteit en een gebouw met uitstraling, boven hoogte", zegt projectleider René Clijsen namens ontwikkelaar Stayinc. Die hoopt in 2023 te gaan bouwen, zodat de woningen in 2025 beschikbaar komen.

Stayinc. wil er middeldure (750 tot 1.000 euro) en sociale huurwoningen bouwen. Wel zoekt de initiatiefnemer nog een corporatie om mee samen te werken.

Waarschijnlijk komen er ook betaalbare koopwoningen in het plan, want daar is grote vraag naar in de stad. "Juridisch probleem is dat die dan in een woongebouw met grote eigenaren terechtkomen", aldus Clijsen. "Wellicht dat een blok afgezonderd kan worden voor koopwoningen. Alle soorten woningen, van 30 tot 85 vierkante meter en wellicht nog wat groter, komen door elkaar in de torens."