De gemiddelde prijs per vierkante meter van huurwoningen in de vrije sector in Eindhoven is in het eerste kwartaal van 2021 afgenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

In Nederland is de prijs met gemiddeld 2,4 procent afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Het gaat daarbij om huurwoningen in de vrije sector die vrijkwamen voor nieuwe huurders. Dat zijn huizen met een huurprijs vanaf de sociale huurgrens van euro 752,33 per maand.

Een nieuwe huurder in Eindhoven betaalde in het eerste kwartaal van 2021 maandelijks gemiddeld 14,08 euro per vierkante meter aan huur. In diezelfde periode vorig jaar lag dit gemiddelde op 14,43 euro per vierkante meter per maand.

Ook de huurprijzen in het laatste kwartaal van 2020 waren lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.