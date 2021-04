De politie in Eindhoven heeft afgelopen maandag opnieuw een verdachte aangehouden voor de avondklokrellen in Eindhoven. Een 35-jarige man wordt onder meer verdacht van diefstal in de Jumbo-supermarkt.

Verder zou de man vernielingen hebben aangericht en wordt hij verdacht van mishandeling en openlijke geweldpleging. De man werd herkend op verschillende camerabeelden en kon door tips uiteindelijk opgepakt worden.

Iets meer dan een week geleden werden er weer vier mensen aangehouden in Eindhoven die verdacht worden van deelname aan de avondklokrellen. Volgens de politie is de zoektocht nog niet ten einde. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie beschikt naar eigen zeggen nog over veel beelden.