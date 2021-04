De Hercules-transportvliegtuigen die sinds maandag parachutisten en ladingen zouden droppen staan aan de grond in Eindhoven vanwege technische mankementen.

De bedoeling was dat de luchtmacht zou oefenen ter voorbereiding op een inzet in Mali later dit jaar, maar de toestellen hebben te kampen met technische mankementen.

Een van de defecte toestellen is naar verwachting woensdag weer inzetbaar. De reparaties aan het andere toestel vergt meer tijd. De luchtmacht beschikt over nog twee C-130's, maar die zijn momenteel in onderhoud.

Tijdens de avondvluchten worden tactische naderingen geoefend. Daarbij vliegt het toestel de vliegbasis aan vanuit een niet verwachte richting, waarna meestal na een korte bocht de landing wordt ingezet. Tactische naderingen worden uitgevoerd in vijandelijk gebied en met nachtzichtkijkers.

Door laag en niet volgens een gebruikelijk patroon te vliegen wordt het voor een vijand lastiger om het vliegtuig onder vuur te nemen.

De geplande trainingen vinden alleen op doordeweeks dagen plaats. De laatste landing op de vliegbasis vindt uiterlijk 23.00 uur plaats.