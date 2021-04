In Eindhoven kunnen mensen vanaf donderdag weer terecht in het buitenbad van het ir. Ottenbad. Baantjes trekken is vooralsnog alleen mogelijk voor bezoekers vanaf zestien jaar. Voor zestien- en zeventienjarigen geldt bovendien dat zij alleen onder begeleiding van een volwassene welkom zijn. Vrij zwemmen is niet mogelijk.

Volgens de gemeente Eindhoven is het mogelijk om binnen de geldende maatregelen weer de deuren te openen. Wie wil komen zwemmen moet een dag en een tijdslot reserveren via eindhovensport.nl/buitenbad. Reserveren kan vanaf woensdag 9.00 uur. Er kan maximaal een week vooruit worden geboekt.

Bezoekers krijgen een tijdslot van een uur en in de praktijk kunnen zwemmers dus ongeveer 45 minuten baantjes trekken. Er zijn geen omkleedruimtes beschikbaar, dus bezoekers wordt aangeraden hun zwemkleding onder hun gewone kleding te dragen. Voor nood is er wel een toilet beschikbaar.

Het water in het buitenbad wordt een beetje verwarmd tot ongeveer 19 graden. De gemeente adviseert zwemmers om bijvoorbeeld een wetsuit te dragen.