Nadat in de nacht van maandag op dinsdag werd ingebroken in de studio van radiozender RaraRadio en het naastgelegen Plug-In-City in Eindhoven, riep het radiostation direct om hulp. Het radiostation is vervolgens overladen met steun.

"We hebben zelf meteen een donatieknop op onze website gezet", zegt woordvoerder Twan Hofman. "Daarnaast zijn mensen nog een fundraising begonnen. Hartverwarmend. Zo kunnen we niet alleen alle apparatuur vervangen, maar we sluiten nu ook een goede verzekering af en gaan zorgen voor een alarmsysteem. Dit mag nooit meer gebeuren."

"Wij zijn niet de enigen die onze spreekbuis kwijtraakten met deze inbraak", benadrukt Hofman. "We zijn een platform voor heel Eindhoven en daarbuiten. Dit heeft echt veel mensen in het hart geraakt. We hebben dan ook meteen heel hard om hulp geroepen. Dat hielp, want lokale media als het Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant, Studio 040 en indebuurt besteedden aandacht aan ons."

Ook buiten Eindhoven werd de inbraak opgepikt Open Source Radio in Nijmegen wijdde er een item aan, net als Radio 538. Op donderdagavond was RaRa-oprichter Munne live te horen in de uitzending op NPO Radio 2.

"We hopen dat we maandag weer in de lucht zijn", zegt Hofman. "Die dag zullen we de balans gaan opmaken. We zullen in ieder geval heel transparant zijn over wat er het geld gebeurt. RaRaRadio is tenslotte van ons allemaal. Zonder al deze hulp had deze inbraak zeker ons einde betekend."