Twee leerlingen van de Internationale School Eindhoven (ISE) hebben woensdag een intentieverklaring getekend waarmee de school zich aansluit bij Eco-schools, een internationaal keurmerk voor duurzame scholen.

IJsbrand Cocu (18), alias Iceman, en Amy Lucy (10) zetten in de bibliotheek van de Internationale School op de Oirschotsedijk als eerste hun handtekening onder de verklaring. Hiermee wordt woensdag het startsein gegeven om de school, onder leiding van de leerlingen, duurzamer te maken.

Ook Meine Stoker, voorzitter van het college van bestuur, Daphne Dansen, hoofd van de Nederlandse afdeling ISE en Rik Thijs, wethouder van energie en klimaat van de gemeente Eindhoven hebben hun handtekening gezet.

Concrete plannen zijn nog niet gemaakt. "Vandaag is het lanceermoment van het project. We gaan eerst een scan maken waaruit voortkomt welke activiteiten en thema's de leerlingen nog kiezen", vertelt Dansen. Uit een Eco-scan blijkt hoe de stand van zaken is op het gebied van duurzaamheid van Duurzame Ontwikkelingsdoelen van Eco-schools, bijvoorbeeld: klimaat, water, afval en voedsel.

"Alle groepen gaan meewerken. De kinderopvang, de basis- en middelbare school. Om te starten hebben we 'afval en voedsel' al gekozen. Gemakkelijke onderwerpen die aanspreken en al leven binnen de school. Het derde onderwerp kiezen de leerlingen", vervolgt Dansen.

Leerlingen vormen Eco-team

Bij Eco-schools staan de leerlingen centraal. Zij vormen het Eco-team dat de school van binnenuit gaat verduurzamen.

Stoker benadrukt dat het belangrijk is dat ISE zich hard maakt voor het milieu. "Neem nou dit winterwonderland vandaag. Is dit het gevolg van klimaatverandering? Zo ja, des te belangrijker is het dat we een Eco-school worden. Kleine stappen kunnen leiden tot grote dingen."

Brainport Eindhoven speelt de komende jaren een leidende rol bij klimaatverandering. ,,Innovatie speelt hierbij een grote rol. We zijn de stad aan het vergroenen. Daar hebben we de scholen en studenten hard bij nodig als deelnemers van het Klimaatnetwerk”, aldus Thijs.