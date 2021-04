Er zijn deze week vijf verdachten aangehouden voor de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch. Het vijftal zit vast en wordt gehoord, meldt de politie woensdag.

Vier personen zijn aangehouden omdat zij betrokken waren bij de rellen in Eindhoven. Een van hen is een 67-jarige man uit Barendrecht die is aangehouden voor opruiing.

Een zeventienjarige jongen uit Waalre en een twintigjarige man uit Geldrop zijn beiden opgepakt voor openlijke geweldpleging. Ook is een Gemertenaar (39) in de boeien geslagen. De dertiger zit vast voor diefstal uit de Jumbo-supermarkt op Eindhoven Centraal en voor stelen uit een auto van ProRail. Ook hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging.

Voor de avondklokrellen in Den Bosch is woensdag een twintigjarige Bosschenaar opgepakt op verdenking van openlijke geweldpleging.

De politie meldt dat het rechercheonderzoek "op volle toeren draait". Ze is nog op zoek naar andere verdachten.