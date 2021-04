Leerlingen van 4/5 havo en 5/6 vwo van het Van Maerlantlyceum maken in april in de foyers van het Muziekgebouw in Eindhoven herkansingen en inhaalproefwerken.

Op die manier kunnen de leerlingen onderling 1,5 meter afstand houden. Maximaal kunnen tachtig leerlingen geplaatst worden. Woensdagochtend bogen zo'n veertig scholieren 5 havo zich over wiskunde.

De samenwerking geldt vooralsnog voor april. Hoe het daarna verdergaat hangt af van de coronamaatregelen die dan gelden voor het onderwijs en voor cultuur. Een woordvoerder van het Muziekgebouw is blij dat er door de scholieren weer wat leven in het gebouw gebracht wordt.