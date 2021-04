Wie in Eindhoven wethouder wil worden, krijgt voor de definitieve benoeming voortaan eerst een openbare ondervraging in de gemeenteraad. Een voorstel van D66 in Eindhoven daarover is dinsdagavond aangenomen.

De Eindhovense politiek is het met D66 eens dat een zogenoemde hoorzitting een goed middel is om met wethouderskandidaten kennis te maken voordat ze benoemd worden. Beoogde wethouders kunnen ondervraagd worden over hun ervaring, kennis, visie en plannen voor de stad.

Het idee van een hoorzitting is afgekeken van onder meer de Europese politiek in Brussel. Eerder zijn er ook ervaringen opgedaan in steden zoals Amsterdam en Den Haag.

Wethouders worden voorgedragen door partijen die deel uitmaken van de coalitie. De politieke partijen zorgen zelf voor geschikte kandidaten. Nieuwe wethouders worden vooraf bovendien gescreend op integriteit.

Een hoorzitting in de gemeenteraad kan een positieve bijdrage leveren aan het bestaande ritueel, oordeelde bijvoorbeeld coalitiepartij PvdA.

Debat over coalitieakkoord

Enkele partijen, zoals CDA, ChristenUnie, LPF en OAE, stemden tegen een extra 'sollicitatiegesprek' voor de nieuwe wethouders.

"We gaan ervan uit dat partijen hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij het zoeken en toetsen van kandidaten. Een vragenvuur in de gemeenteraad zien we niet als toegevoegde waarde", zei CDA-fractievoorzitter Linda Hofman. "Wat voegt dit nou werkelijk toe? Gaandeweg zien we wel wat voor vlees we in de kuip hebben" reageerde ChristenUnie-fractievoorzitter Henk Jager.

Als na de verkiezingen in 2022 een nieuwe coalitie is gevormd, komt er in de gemeenteraad bovendien een debat over het coalitieakkoord, volgens het plan van D66. De suggestie van het Ouderen Appel Eindhoven (OAE) om de coalitiebesprekingen voortaan ook in het openbaar te doen, ging D66 vooralsnog te ver.