Om de Eindhovense horeca een steun in de rug te geven, worden woensdagavond 25 restaurant-, café- of eventbelevingen geveild.

Het opgehaalde geld komt ten goede aan de deelnemende horecaondernemers. Afnemers van de kavels krijgen de kans om als allereerste weer de horeca te ervaren, zodra de coronamaatregelen het toelaten.

"We kunnen allemaal niet wachten totdat we weer naar onze favoriete horecaplekken mogen. Om dit moment extra bijzonder te maken en de horecaondernemers nu alvast een broodnodig financieel steuntje in de rug te bieden, hebben we deze veiling opgezet", legt Kara Ernest van Eindhovens Rondje uit. Voor de veiling sloeg ze de handen ineen met ondernemer Evert Fila en acteur Mike Weerts.

De live-uitzending is van 20.00 tot 21.00 uur te volgen via eindhoven.allerallereerste.nl. Tijdens de uitzending zullen de grootste tien kavels nog extra onder de aandacht worden gebracht.