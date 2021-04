Een schuurtje in de tuin van een rijtjeswoning aan de Meteoorstraat in Eindhoven is donderdagavond laat volledig uitgebrand. Het vuur zorgde voor veel rookoverlast in de hele woonwijk. Zodra de brandweer ter plaatse was, was de brand snel onder controle.

De vlammen en een rode gloed waren al van veraf te zien. Toen de brandweer ter plaatse kwam, met twee wagens, werd gekozen voor de snelste route. Daarom werden de brandslangen dwars door de woning naar de tuin gelegd. De brand was toen snel onder controle.

Er is weinig meer over van het schuurtje. Ook de schuur van de buren liep wat schade op. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.