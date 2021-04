Een bouwvakker is donderdagochtend gewond geraakt na een valpartij bij werkzaamheden aan de Johannes van der Waalsweg in Eindhoven. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer kwam terecht op een dunne ijzeren staaf. Volgens een politieagent was de staaf binnengedrongen aan de achterzijde van de man. "Hij was bij kennis maar had veel pijn."

De bouwvakker is na het ongeval van het gebouw afgehaald met een bouwkraan. De brandweer assisteerde daarbij.

Het is niet bekend hoe het precies kon misgaan. "In het ziekenhuis zal worden bekeken wat de verwondingen precies zijn. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren zal worden bekeken door de arbeidsinspectie."