Vakbond FNV Metaal heeft medewerkers van DAF Trucks in Eindhoven maandag opnieuw opgeroepen tot een staking. De actie geldt voor 48 uur en start dinsdag.

Eind februari en eind januari legden DAF-medewerkers ook al voor 48 uur het werk neer. De acties zijn onderdeel van estafettestakingen door het hele land. Aanleiding is het vastlopen van onderhandelingen over een nieuwe cao voor de metalektrosector.

"We moeten door, omdat er vanuit werkgeversvereniging FME geen reactie komt", zegt FNV Metaal in een pamflet dat maandag onder de medewerkers van DAF is verspreid. "Deze dagen zijn bewust gekozen in verband met kwartaalafsluiting en om de Belgische collega's in Westerlo ook ten volle aandacht te geven voor hun actie maandag."

Bij de cabine- en assenfabriek van DAF in Westerlo ligt de productie stil als onderdeel van een landelijke staking in België in verband met onderhandelingen over een algehele loonsverhoging.

Volgens een woordvoerder van DAF kan de productie van vrachtwagens doorgaan, omdat in Eindhoven een buffervoorraad van assen en cabines aanwezig is.