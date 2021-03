De politie vraagt de inwoners van Meerhoven alert te zijn op insluipingen. Sinds woensdag 17 maart zijn namelijk uit negen woningen spullen gestolen. In alle gevallen ging het om insluiping, waarbij de dader de woning binnenkwam via een niet afgesloten deur of raam.

De insluipingen vonden plaats in de buurten Zandrijk, Waterrijk en Grasrijk. In een aantal gevallen is men de woning via 'flipperen' binnengekomen. Daarbij wordt met een (bank)pasje tussen de deur en het kozijn het slot ingedrukt en de deur geopend.

Deze methode wordt vaak toegepast bij voordeuren die niet op slot zijn gedraaid. In alle negen gevallen is elektronische apparatuur weggenomen. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

De politie adviseert de bewoners om altijd de deur op slot te draaien en de sleutel eruit te halen. Daarnaast wordt geadviseerd ramen niet onbeheerd open te laten staan.