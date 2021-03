Een grote groep PSV-supporters heeft vrijdagavond een steunbetuiging afgegeven aan perschef Thijs Slegers, die sinds vorig jaar door een ernstige ziekte is getroffen. Bij zijn woning staken ze fakkels af bij een spandoek 'Samen Sterk'.

Slegers is sinds medio 2015 manager perszaken bij PSV en was daarvoor een populaire journalist, actief voor voetbalblad Voetbal International. Vorig jaar maakte hij via Twitter bekend dat hij moet vechten tegen een zware ziekte. Eerder kwamen fans van PSV al met een hart onder de riem in het Philips Stadion.

Bij de actie waren Lighttown Madness en Boys From The South betrokken. Dat zijn twee PSV-sfeergroepen die ook in het stadion regelmatig actief waren toen er nog publiek welkom was. Ook daarna hebben ze nog regelmatig van zich doen spreken, bijvoorbeeld door vorig jaar de zorgmedewerkers een blijk van waardering te geven.

