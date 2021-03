Een achttienjarige man uit Eindhoven en een 61-jarige man uit Roosendaal zijn donderdag aangehouden omdat ze in het bezit waren van in totaal 49 vuurwapens. Dat meldt de politie.

Bij de aanhouding op donderdagmiddag vond de politie twee vuurwapens met munitie. Later die dag werden in de woning van de achttienjarige Eindhovenaar nog tien vuurwapens, een groot geldbedrag en een aantal dozen met munitie aangetroffen. Op vrijdag kwamen daar na een huiszoeking in de woning van de 61-jarige Roosendaler nog eens 37 illegale vuurwapens bij.

"Blij dat deze vuurwapens nu veilig bij ons liggen en niet verder in het criminele circuit terechtkomen", laat de chef van de recherche in Eindhoven weten.

Beide mannen zitten vast voor onderzoek. Het onderzoek naar de illegale wapenhandel en herkomst van de wapens is volop gaande, zo laat de politie Oost-Brabant weten.