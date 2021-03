TU/e-studenten van het Eindhovense Solar Team bouwen aan een 'rijdend huis op zonne-energie'. Ze verwachten dat de auto in september de weg op kan.

"Wij vinden dat we echt iets nieuws doen", zegt Tijn Ter Horst van het studententeam. "Leven en rijden komt samen. En dat allemaal op de energie van de zon."

De auto die volgens de studenten geen camper is, draagt de naam SHOW, wat staat voor Self-sustaining House On Wheels. De auto wekt volgens de studenten genoeg zonne-energie op om te rijden, douchen, tv te kijken, je laptop op te laden en koffie te zetten. Alleen niet allemaal tegelijk.

TU/e-studenten van het Solar Team wonnen de afgelopen vier edities van de Solar Challenge in Australië. In januari liet de groep weten dit jaar niet mee te doen aan de race waarbij verschillende studententeams racen met een personenauto die rijdt op zonne-energie. Later bleek dat de Solar Challenge werd afgelast vanwege de coronacrisis.

"We willen de markt opnieuw inspireren en laten zien wat mogelijk is op het gebied van zonne-energie. We gebruiken extra energie die we opwekken om van te leven. We zetten een extra stap in de mobiliteit."

In september presenteert het team het rijdende zonnehuis.