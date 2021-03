Een man uit Eindhoven is woensdagmiddag mishandeld en beroofd van zijn portemonnee. Het slachtoffer liep in de buurt van Neckerspoel, bij het station in Eindhoven, toen hij plots overrompeld werd door een man die hem sloeg en zijn portemonnee meenam

De beroving vond tussen 16.15 en 16.30 uur plaats. Het slachtoffer werd daarbij geslagen op zijn oog. De Eindhovenaar heeft inmiddels aangifte gedaan en de politie bevestigt dat er een verdachte is aangehouden.

Die verdachte is donderdagochtend verhoord. Of hij nog vastzit is niet bekend, wel loopt het onderzoek naar de beroving nog volgens de politie. Het slachtoffer heeft zijn portemonnee inmiddels weer terug.