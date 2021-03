De 48-jarige Eindhovenaar die zaterdagochtend met een Porsche het huis van zijn ex aan de Fagotstraat in Tongelre binnenreed, wordt verdacht van poging tot moord, mishandeling en bedreiging. Zijn voorarrest werd woensdag verlengd met tenminste veertien dagen. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had de verdachte, vlak voor hij de woning in reed, zijn ex-vrouw aangetroffen in gezelschap van een andere man.

Nadat de Eindhovenaar deze man had mishandeld, reed hij tot een paar keer toe via de achtertuin tegen de gevel van de woning. Uiteindelijk kwam de auto in de huiskamer tot stilstand, waarna de dader er met de auto van zijn ex vandoor ging.

Door de klap ontstond grote schade aan het pand. Er vielen geen gewonden. In de woning waren behalve de vrouw en de man ook vier kinderen aanwezig.

Volgens het OM heeft de verdachte eerder vorige week meerdere berichten aan zijn ex gestuurd, waarin hij onder meer dreigde haar te vermoorden.

Horloge verdachte in beslag genomen wegens schadevergoedingsmaatregel

De 48-jarige man blijft in elk geval nog twee weken vastzitten. In het kader van een eventuele schadevergoedingsmaatregel, zijn diverse spullen van de man in beslag genomen, waaronder een horloge.

De verdachte werd zondagavond aangehouden in de woning van een andere Eindhovenaar. In dat pand werden tevens drugs aangetroffen. Hoeveel en om wat voor drugs het gaat heeft de politie Eindhoven nog niet laten weten. De bewoner van dit pand werd eveneens aangehouden maar is inmiddels vrijgelaten, aldus de politie.