Een auto is dinsdagmiddag op de Eisenhowerlaan in Eindhoven op een reclamezuil geramd. Het voertuig belandde daarna, samen met de zuil, in de sloot.

Bij tankstation BP draaide een auto de weg op, waarna een naderende auto uitweek. Die botste op de reclamezuil en belandde in de sloot. Hoewel de schade fors was, raakte er niemand gewond.

De bestuurder die onoplettend de weg op reed, is volgens getuigen doorgereden. Hij is door de politie opgespoord en wordt ondervraagd.

Een rijstrook is tijdelijk afgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk.